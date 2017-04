Jalgrattasport pole oma plaane veel ametlikult teatanud, kuid InsideTheGamesi andmetel ollakse huvitatud naiste ja meeste BMX freestyle'i pargisõidust ning madisonist (spetsiaalne võistkondlik sõit). Läbimineku korral tähendaks see naiste madisoni debüüti olümpial (mehed võistlesid viimati 2008 Pekingis).

Omad plaanid on kergejõustikul, kes aga vaidleb omad plaanid selgeks sel nädalal Londonis peetaval alasisesel koosolekul. IAAF on rääkinud plaanist võtta olümpialt maha 50 kilomeetri käimine ning selle peale kirjutas üle 60 tippkäija protestikirja.

Kõige radikaalsemaid uuendusi soovib läbi viia rahvusvaheline ujumisliit FINA. Ette nähakse ekstreemspordina vettehüpped eriti kõrgetelt platvormidelt (mehed 27, naised 20 m). Segakujundujumises osaleks 12 paari - kui see ala saab rohelise tule, teevad olümpiadebüüdi meessoost kujundujujad. Vaata videot 2015. aasta MMilt Venemaa paari Darina Valitova - Aleksandr Maltsev esitusest!

Samuti soovitakse tavaujumises samasugust programmi nagu on MMidel - see tähendaks 50 meetri rinnuli-, selili- ja liblikujumise, samuti meeste 800 ja naiste 1500 m kroolidistantsi ning mitme segateateujumise lisamist.

FINA soovib ka veepalliturniiri muuta senisest arvukamaks - nii naiste kui ka meeste seas võiks 8 võistkonna asemel kaasa lüüa 12. Samal ajal pakutakse ROKile kompromissiks võistkondade liikmete arvu vähendamise 13-lt 11-le, mis tähendaks, et kokku osaleks varasemaga võrreldes ainult neli sportlast rohkem. Veel soovib FINA mängudele 24 uut vettehüppaja- ja 20 uut avaveeujuja kohta.

Portaali hinnangul on kõige enam edulootust aga 3x3 korvpallil! Nii naiste kui ka meeste seas võistleks 16 võistkonda, see tähendaks 48+48 sportlast.

Vibulaskmine küsib juurde kahe sportlase segavõistkondade võistlust, kus osaleksid aga need, kes igal juhul juba on mängudele kvalifitseerunud.

Segateatevõistkondi soovivad Tokyos näha moodne viievõistlus ja triatlon. Aerutamine soovib süstaslaalomis asendada meeste kahepaadid naiste ühepaatidega, samuti tuua tavadistantsidel kahe meeste distsipliini asemel olümpiale kaks naiste oma.

Ka judo ja taekwondo soovivad segavõistkondade võistlust, poks aga lisada kaks naiste kaalukategooriat. Samas peaks poks kõigis kaalukategooriates sportlaste arvu vähendama, et jääda praeguse kvoodi piiresse.

Laskmises soovitakse kolm individuaalala asendada kolme võistkondlikuga, lauatennis soovib lisada meeste ja naiste ning segapaarismängu. Tõstmine loodab saada kaheksanda naiste kaalukategooria, et sugude vahel valitseks võrdsus.

Leidub ka spordialasid, mis on kinnitanud, et ei küsi ühtegi uut distsipliini juurde: oma osaga on rahul sulgpall, ratsutamine, käsipall, maahoki, purjetamine, tennis, võrkpall ja maadlus.

Vehklemine pole oma plaane veel teatanud, kuid ilmselt muutusi ei soovita. See tähendab, et jääb nagu praegu - võistkonnavõistlus peetakse kuuest distsipliinist ainult neljas. Ning just Tokyos on puudu meile nii edukas naiste epee.