Endine Leicester City peatreener Claudio Ranieri ei taha uskuda, et mängijad põhjustasid tema klubist vallandamise. Ta usub, et pigem oli selle taga keegi klubi ametnik.

Varem ka näiteks Londoni Chelsea't juhendanud Ranieri tegi mullu Leicesteriga imelise hooaja, mille sarnast polnud varem Premier League'is ja ilmselt ka jalgpallimaailmas nähtud. Järgmine aasta oli aga murederohke ning veebruaris itaallane vallandati.

"Ma ei suuda uskuda, et mu mängijad tapsid mind. Ei, ei, ei," rääkis Ranieri Sky Sportsile. "Võib olla oli see keegi klubist. Mul oli eelmine hooaeg väikene probleem, kuid siis võitsime tiitli. See aasta aga kaotasime ning võib olla avaldasid need inimesed minust vabanemiseks rohkem survet."