24aastane jooksja Wayde van Niekerk treenis mullu Rio olümpia eel kolm nädalat koos legendaarse Usain Boltiga ning lõuna-aafriklase sõnul inspireeris jamaikalasega koos töötamine teda 400 meetri jooksu maailmarekordini.

Van Niekerk on kohutavalt talendikas jooksja: kui 400 meetris on tema ja ka maailma tippmark 43,03, siis 200 ja 100 meetris on Musta Mandri mehe rekordid vastavalt 19,94 ja 9,98, mis pole samuti papist poisi tulemused.

"Sain Boltiga treenides aru, et oleme kõik inimesed ning mis on võimetekohane Usainile, pole võimatu ka mulle," ütles Inglismaa jalgpalliklubi Liverpooli suur fänn van Niekerk. "Keskkond, kus ta treenib, pole minuga võrreldes teistsugune. See andis mulle palju enesekindlust."

Ent van Niekerk ei mõtle vaid 400 meetri maailmarekordi hoidmisele, ta unistab ka 100 ja 200 meetri tippmarkidest. "Milline sportlane ma oleks, kui ma nii ei mõtleks?" küsis ta retooriliselt.

Van Niekerk on noore karjääri jooksul võitnud seitse tiitlivõistluste medalit. Näiteks on ta valitsev nii OM-i kui ka MM-i kuldmedalist 400 meetri jooksus, Aafrika meistrivõistlustelt võitis van Niekerk mullu aga kirkaimad medalid nii 200 meetris kui ka 4x100m teatejooksus.