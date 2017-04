Rapla korvpallimeeskond alustas koduse korvpalliliiga play-off'i parimal võimalikul moel, kui asus Valga vastu vähem kui seitsme minutiga juhtima 29:9 ja võitis 92:71.

"Ma ei ütleks, et mäng päris kuue minutiga läbi sai," hoidis võitjate peatreener Aivar Kuusmaa hoogu veidi tagasi. "Algedu uinutas veidi, me ei suutnud nende maa-ala vastu enam hästi keskenduda ja eksisime vabadelt positsioonidelt liiga palju. Aga mulle meeldis, et mehed mängisid kõik 40 minutit isukalt."

Kuusmaa oli kindel, et tema hoolealused on mänguks hästi valmis. Ta pelgas, et Valga mõtleb võrreldes põhihooaja viimaste kohtumistega midagi uut välja, kuid seda ei juhtunud. "Teadsime, et nad pole kaitses kõige agressiivsemad ja see lubas meil mängida oma mängu," lisas juhendaja.

Küll ütleb, et järgmiseks, juba ülehomme Valgas peetavaks kohtumiseks tuleb eilsega võrreldes hoopis teistmoodi valmistuda: "Ma ei usu, et Valga samamoodi mängule tuleb."