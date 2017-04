Dortmundi Borussia jalgpalliklubi ja laiemat avalikkust šokeerinud plahvatustes ainsana viga saanud Saksamaa klubi keskkaitsja Marc Bartra peab minema operatsioonile.

Ajal, mil Dortmundi tiim oli sõitmas Meistrite liiga mängule AS Monaco vastu, tabas meeskonna bussi kolm plahvatust. Ainsana sai viga just Bartra, kuid õnneks pole tema vigastused eluohtlikud. Küll peab hispaanlane minema operatsioonile, sest tema vigastada saanud käes on mõra ning käest tuleb eemaldada klaasikillud.

Politsei korraldatud pressikonverentsil avaldasid ametivõimud, et leidsid plahvatuste juurest ka kirja, kus võeti vastutus rünnaku eest. Samas ei avaldatud, kellele see kiri võiks kuuluda ning mida see sisaldas. Samuti ei tea ametivõimud, kuidas lõhkeseadeldised detoneeriti.

Küll teatas politsei, et nad otsivad plahvatustega seoses välismaa numbrimärkidega autot.