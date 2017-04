Sakslased ning riigi meedia pole rahul, et vähem kui 24 tundi pärast Dortmundi Borussiale tehtud rünnakut peavad jalgpallurid palliplatsile jooksma ning mängima Meistrite liiga veerandfinaalis Monaco vastu.

"Kuidas? Mäng ei tohi täna toimuda. See on sportlikus ja inimlikus mõttes täiesti vastuvõetamatu," alustas Die Welti ajakirjanik Oliver Rasche oma lugu Borussia meeskonnale korraldatud rünnakust

"Kas keegi oskab öelda, et rohkem rünnakuid pole planeeritud? Kohtumine ei tohiks toimuda 24 tundi hiljem. See on vastutustundetu. Loomulikult on Euroopa tippklubide ajakava kitsas. Järgmine nädal peaksid meeskonnad pidama korduskohtumise ja hooaeg läheneb kiiresti lõpule, kuid oodake!