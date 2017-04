Nurgaründaja Kevin Saar on ennast tänavuse hooajaga korralikult Eesti võrkpallikaardile mänginud, kui tema eestvedamisel võitis Rakvere Balti liiga ning vaid sammu kaugusel ollakse Eesti meistrivõistluste finaalist.

„Urmas (Tali, treener – toim) ütles, et ma olen selline möllu- ja pullivend. Seal, kus pulli saab, olen kohal. Elu on fun!“ tutvustas 22aastane saarlane end Õhtulehele.

Kirg, emotsionaalsus ja nauding võrkpalli vastu on märksõnad, mis on lennukat võrkpallurit edasi kandnud. Kuigi vollemängu kõrvalt tegeleb noormees Tallinnas autopesula, rehvivahetuse, auto-, rolleri- ja kärurendiga, on sihid tal kõrged.

Võrkpalluriks, sest laulmine pole piisavalt mehelik