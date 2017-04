Seitsmekordse F1-meistri Michael Schumacheri poeg Mick pole enda sõnul vormel-1 karusselliga liitumiseks veel küps.

Märtsis 18aastaseks saanud Mick on küll noor, ent sõidavad ju praegu F1-sarjas näiteks 19aastane Max Verstappen ning Schumacheri eakaaslane Lance Stroll. Seega pole vormel 1 liitumiseks vanus esmatähtis, heade sõiduoskuste olemasolul on F1 uksed valla!

"Stroll ja Verstappen otsustasid varakult vormel-1 minna, aga ma pole selleks veel valmis," sõnas Schumacher Saksamaa äriajalehele Handelsblatt. Sakslase sõnul peab ta saama stabiilsemaks ning oma oskusi arendama, alles siis saab F1 peale mõelda.

Küll on Schumacher meelitatud, et vormel 1 tipptiimid Mercedes ja Ferrari temal silma peal hoiavad. "Jah, see näitab, et teen juba praegu mõningaid asju õieti. Lõppude lõpuks tahan võistelda maailma parimate pilootidega ning kõik nad sõidavad F1-sarjas," ütles ta. Tänavu sõidab Schumacher F3-sarjas, kust on võrsunud näiteks just Verstappen ja Stroll.