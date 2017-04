Eesti jalgpalli meistriliiga kuuenda vooru matšis tegid Tartu Tammeka ja Sillamäe Kalev Sepa staadionil 1:1 viigi. Teisel poolajal vahetusest sekkunud ja tartlaste viigivärava löönud Martin Jõgi tunnistas, et tribüünidel toimunud fännide laululahing andis mängijatele lisaenergiat.

Tänast avapoolaega domineeris pea täielikult Sillamäe ja tartlased seisid suure osa avapoolajast kaitses. "Põhjus peitub ilmselt selles, et meil oli selja taga kaks väga rasket mängu, millest üks ka lisaajale. Taastusaeg oli väga lühike, kuid otseselt selle taha ka pugeda ei saa," vaagis Jõgi kehva stardi põhjuseid.

Mees vihjas teisipävasele karikasarja poolfinaalile, kus Viljandit võideti lisaaja viimase minuti väravast. Samad meeskonnad kohtusid ka 7. aprillil ja siis võitis Tammeka 2:1.

Viigivärva lõi Jõgi 86. minutil pärast karistusalasse tulnud tsenderdust. "Standardolukorrad ongi meie tugevus. Pall leidis Kiidroni (Tammeka kapten Kaarel Kiidron – toim), kes ilmselt küll üritas lüüa, kuid tuli hoopis sööt minuni. Mul oli vaja pall ainult võrku lüüa.“

Vahva võitlus käis kohtumise ajal ka Sepa staadioni tribüünidel, kus Tammeka ja Sillamäe fännid vahetpidamata lauluviise esitasid. Jõgile selline atmosfäär loomulikult meeldib: "Endal on ka hea mängu tulla, kui näed, et väljaku ääres käib tõeline andmine. See kandub meieni ja annab suuremat võitlustahet ja energiat."

Tammeka fännid tänase mängu ajal. (Aldo Luud)