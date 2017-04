Kord Vettel all ja Hamilton peal, kord Vettel peal ja Hamilton all… Aga erinevalt "Pisuhännast" tõotab vormelihooaeg kujuneda mitte komöödiaks, vaid thrilleriks, kus omavahel jagavad puid ja maid mehed, kes võitnud eelmisest üheksast F1 MM-tiitlist suisa seitse.

Sõidetud on kaks Grand Prix’d 20-st ja seis MM-tabeli tipus on loods – Lewis Hamilton ja Sebastian Vettel on mõlemad võitnud ühe etapi ja lõpetanud korra teisena. Kahe hooaja vahel tehtud masinate kiirust põrgulikult paisutanud reeglitemuudatused on läinud täkkese, sest Mercedese meeskonna ainuvõim on murtud!

"Ferrari on teinud oivalist tööd," ahhetas Hamilton pärast möödunud nädalavahetusel peetud Hiina GPd, mis lõppes siiski tema esikohaga. Britt alustas võistlust esimeselt stardipositsioonilt, ei loovutanud kohta hetkekski ja sai veel kirja ka parima ringiaja – harilikult märk ülima kontrolli all olnud võistlusest –, ent kes teab, mis võinuks juhtuda, kui Antonio Giovinazzi avarii tõttu rajale tulnud turvaauto poleks ära käkkinud Vetteli boksistrateegiat.

Nõnda pidigi neljakordsest maailmameistrist sakslane lõpuks ühe tiitli võrra vaesemat kolleegi kasutult taga ajama. Hamilton muidugi nautis lõpplahendust: "Suurepärane, et me mõlemad viimased 20 ringi tõega pingutama pidime ja kordamööda kiireimaid ringe sõitsime. Mulle tuli kogu aeg tema aegu öelda ja siis ma üritasin neile kuidagi vastu saada. Vahe veidi vähenes, aga jäin siiski ette (6,250 sekundiga – toim)."