Selveri võrkpallureil eile sarnast luksust polnud. "Trenn just lõppes," nentis pealinnaklubi loots Rainer Vassiljev intervjuu alustuseks. Et selverlased kirikupühal higi valasid, oli tegelikult nende privileeg, sest erinevalt Tartu kolleegidest tehti poolfinaalis Pärnuga sotid selgeks nelja mänguga.

Tartu alistas neljapäevases otsustavas poolfinaalmatšis Rakvere meeskonna 3:0. Suur reede oli vollemeestel, nagu lihtrahvalgi, vaba päev. "Üritame võimalikult vähe võrkpallile mõelda," sõnas peatreener Oliver Lüütsepp ja lisas, et kindlaid juhiseid, kui palju keegi pidulauas mune koksida või pashat pugida tohib, ta pallureile kaasa ei andnud. "Me oleme professionaalse toitumise ja suhtumisega terve hooaja tegelenud. Mehed vast mõistavad piire."

"Eks me ise teenisime puhkepäeva välja ja saime oma graafikut seada," rääkis Vassiljev, kelle hoolealused on pühapäeval konkurentidest kaks päeva värskemad. "Üks asi puhkus, aga teisalt sai natukene rohkem jõusaalis käia ja end seeriaks valmis sättida."

Lüütsepp nentis, et Selveril on esimese mängu eel ettevalmistuse mõttes eelis: "Oleksin isegi tahtnud ühe rohkema mänguvaba päeva pealt finaalidesse minna, aga seis on selline."

Nii Tartule kui Selverile on koduste meistrivõistluste finaalseeria võimalus vigadeparanduseks. Tänavune karikavõit läks Pärnule, Balti liiga esikoht kuulus üllatuslikult Rakverele. Põhiturniiri kaks parimat klubi jäid viimases sootuks finaalist välja…

"Hooaja eel välja hõigatud eesmärk oli kõigis finaalides kaasa mängida. Karikafinaali me ei jõudnud, ühisliigas ka mitte. Nüüd oleme vähemalt finaalis. Aga kindlasti ei taha me ainult sellega leppida vaid läheme ikka võidu peale," ütles Lüütsepp senisele hooajale tagasi mõeldes.

Kuidas nelja võiduni mängitav finaalseeria kulgema hakkab, on keeruline prognoosida. Lüütsepp veeretas favoriidikoorma hea meelega Selveri kanda ("Neil on kindlasti poolfinaalide pealt väga hea sinna vastu minna. Nad näitasid väga enesekindlat ja tugevat mängu.") aga samas on emajõelinlastel põhiturniiri võitjatena on kasutada koduväljakueelis ja oma väljakul on läbi hooaja kaotanud vaid paar mängu.

"Muutujaid on väga palju," tõdes Vassiljev, et tema midagi ennustada ei taha. "Igasuguses seerias on oluline, milline on meeskondade isikkoosseis. Kui peaksid tekkima koormustraumad või juhtub midagi muud – selle eest pole kaitstud keegi – on seis ju kohe hoopis teine."

Tõsijutt! Jätsid ju mullusele finaalseeriale märgi erinevate mängijate rivist langemised ja sinna taas kerkimised. Kord näis tiitel tulevat Pärnule, siis Selverile, jälle Pärnule, enne kui lõpuks tallinlased tõelise trillerlahendusena seitsmendas mängus võõrsil kuldmedalid endale krahmasid. "Seeria on pikk. Tuleb hakata minema ja siis vaatame, mis saama hakkab!" ütles Vassiljev, et küll väljakul selgub, kuidas läheb tänavu.

Võrkpalli finaalseeria Tartu - Tallinna Selver