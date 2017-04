Laupäeval sõidetud vormel 1 Bahreini GP kvalifikatsioonis sai parima ringiaja kirja Valtteri Bottas, keda tiimikaaslane Lewis Hamilton ainult kiitis.

"Suured õnnitlused Valtterile, ta on nii palju tööd teinud ja tiimi hästi sulandunud," rääkis Hamilton. "Täna oli ta lihtsalt kiirem, sõitis paremini. Tõstan tema ees mütsi. Ma kaotasin esimesel sektoril küllaltki palju aega, aga tema leidis seal just eriti palju kiirust.

Ta tõesti vääris seda. See on tema esimene parim stardikoht. Ma tean, kui eriline ja imeline see on. Sa unistad sellest lapsest peale. Ta naudib seda kindlasti ning homme võib ta võita oma elu esimese GP," kiitis Hamilton eestlaste põhjanaabrit.

Hamilton kaotas Bottasele kõigest 0,023 sekundiga, ent edu kolmanda aja saanud Vetteli ees oli ligi 0,4 sekundit. Kui hooaja esimesel kahel etapil oli võitlus peamiselt briti ja saklase vahel, siis soomlase lisandumine kolmekordsele maailmameistrilte meeldib.

"Kvalifikatsioon peabi olema napp võitlus. See paneb meid kõiki piire testima. Minu arvates on tore, et tiimid nii lähestikku on, sest see toob sõitjatest parima välja. Elevust on palju rohkem, kui tead, et sa võitled kellegagi, kes teeb samuti suurepärast tööd. Mida rohkem sõitjaid tungib esikoha võitlusesse, seda pingelisemaks muutub."