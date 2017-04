Anett Kontaveiti (WTA 99) ootab täna 16.00 ees karjääri esimene WTA tenniseturniiri finaalmatš, kui Bieli 250 000 dollari suuruse auhinnafondiga võistlusel kohtub ta tšehhi tennisist Marketa Vondroušovaga (WTA 233). Viimati mängis mõni eestlanna WTA turniiri finaalis 2013, kui Kaia Kanepi suudles Brüsselis ka esikohakarikat.

Kokku mängis Kanepi – kasutame siinkohal minevikuvormi, kuigi loodetavasti pole nimekiri veel täielik, sest Haapsalust pärit tennisist on peagi suurde tennisesse naasmas – kaheksas suures finaalis. Kontaveidi tänase matši eel on paslik neid meenutada.

Kanepi 2012. aastal võidukalt lõppenud Brisbane'i turniiril. (Reuters/Scanpix)

Kontaveiti ja Kanepi elu esimestes WTA-turniiri finaalides on palju ühist. Mõlemad jõudsid sinna 21aastasena ning kui Kontaveidi edetabelikoht on tänase Bieli turniiri esikohamatši eel 99., siis Kanepi paiknes 2006 Hasseltis 94. tabelireal. Loodetavasti on tulemus aga teistsugune: Kanepi kaotas tolle matši kodupubliku ees mänginud Kim Klijstersile 3:6, 6:3, 4:6.