Zlatan Ibrahimovici asemel algkoosseisu kuulunud Rashfordi ja Jesse Lingardi kiirus valmistasid Chelsea kaitseliinile probleeme ning terve Man United meeskond nautis võitlemist täiel rinnal, sest jõuline enamus lahtistest pallidest langesid punastes särkides meeskonna saagiks.

Chelsea ei suutnud kohtumise jooksul sooritada ainsatki raamidesse suundunud pealelööki. Viimati juhtus säärane asi Premier League'is Chelsea meeskonnaga 2007. aasta septembris. Samuti Old Traffordil Manchester Unitedi vastu, kusjuures kolm päeva varem oli Chelsea loobunud peatreener Mourinho teenetest.

