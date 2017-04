Kolmekordsel maailmameistril oli kaks võimalust – kas kanda karistust korralise peatuse ajal või lisandub see võistluse järel lõppajale. Valik langes esimese variandi kasuks, kuid rong oli sellega juba läinud.

Tänu pool-juhuslikule (või ülikavalale?) varajasele peatusele – enne turvaauto rajale tulekut – õnnestus Vettelil võistlus kontrollida. Kuigi teiseks tõusnud Hamilton näitas pärast viimast boksipeatust hiilgavat kiirust, oli 18sekundiline vahe liiga suur.

Täpselt nii palju, et sai spekuleerida: mis juhtunuks, kui Hamilton poleks viiesekundilist trahvi teeninud? Ilmselt näinuks sel juhul Bahreinis viimastel ringidel armutut võidusõitu kahe tiitlipretendendi vahel. Üleliia kahetseda ei tasu, sest kolmas etapp tõestas taas, et alanud F1 hooaeg tõotab pakkuda rohkesti põnevaid võidusõite, sest autod on varasemast võrdsemad.

Lisaks Ferrarile ja Mercedesele on tippkonkurentsis ka Red Bull, kelle esisõitja Max Verstappen pidi eilse võistluse paraku piduriprobleemide tõttu 11. ringil pooleli jätma.

Vettel: "Oli väga hea päev, kus terve meeskond pingutas kõvasti ja olime tõesti kiired. Varajane boksipeatus oli meie edu võti."

Hamilton: "Õnnitluseb Sebastianile. Boksis teenitud karistus oli minu süü, palun meeskonna käest vabandust. Proovisin kõigest väest Sebi kinni püüda, aga ei õnnestunud. Ent pingutame kõik koos edasi ja võitlus jätkub!"