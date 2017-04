Kui kordusmatšis Sevilla vastu olid Shakespeare’i käsutuses kõik Leicesteri põhimehed, siis madinas Atleticoga on lugu sootuks teine. Kaartide tõttu peab lahingu vahele jätma põhikeskkaitsja Robert Huth ning selge pole ka Leicesteri kapteni Wes Morgani kaasalöömine. Jamaikalast vaevab seljahäda ning ehkki ta on mängueelsetes treeningutes kaasa teinud, otsustatakse Shakespeare’i sõnul Morgani küsimus lõplikult enne tänast kohtumist.

Pärast Leicesteri Inglismaa kõrgliiga tiitli viinud peatreener Claudio Ranieri vallandamist on Rebaste – nii klubi kutsutakse – vorm olnud päris hea ning näiteks 1/8-finaalis teise Hispaania tiimi Sevilla vastu kindlustati edasipääs just Leicesteris.

Peaks nii Huth kui ka viimased kuus kohtumist trauma tõttu vahele jätnud Morgan Atletico vastu eemale jääma, mehitab ühe pallurina Leicesteri keskkaitset kindlasti 30aastane Yohan Benalouane. Prantsusmaal sündinud tuneeslane alustas hooaega leivaisa reservtiimis, kuid on olude sunnil edutatud põhisatsi.

Kes võiks aga Benalouane kõrval Atletico ründajaid ohjata? Miljoni dollari küsimus, millele ühest vastust pole. Näiteks ei otsustanud Leicester Meistrite liiga jaoks registreerida poolakast keskkaitsjat Marcin Wasilewskit, tänavu talvel klubiga laenulepingu alusel Itaaliast Udinesest liitunud Molla Wague ravib aga õlatraumat.

Seega on Shakespeare’i käed võrdlemisi seotud. Inglane võib keskkaitses usaldada näiteks tavapärast vasakkaitsjat Christian Fuchsi, ent austerlane polnud viimases liigakohtumises Crystal Palace’i vastu, mis lõppes 2:2, keskkaitses kuigi veenev.

Karjääri jooksul on keskkaitses mänginud ka poolkaitsjad Daniel Amartey ja Wilfred Ndidi, kuid viimast vajab Leicester hädasti keskväljale. Amartey on peamiselt olnud varumees, ent vajaduse korral kehastuvad kõik pallurid malenuppudeks ning mängivad seal, kus vaja.

Bale on vigane

Müncheni Bayernil on täna veerandfinaalis ees neetult keeruline ülesanne: mängida võõral väljakul Madridi Reali vastu ümber 1:2 kaotusseis. Kui raskes olukorras midagigi head näha, siis vast rõõmustab Bayerni fänne, et kolmandik Reali suurest ründekolmikust – Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo – on waleslase näol mängukõlbmatu. Bale’ile teeb häda parem jalg.