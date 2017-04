Moskva CSKAs mängiv Euroopa ja Prantsusmaa üks paremaid korvpallureid Nando De Colo teatas, et osaleb tänavu EMil, kuid 2018. aastal teda rahvuskoondises ei näe.

29aastane De Colo rääkis Prantsusmaa väljaandele l'Equipe, et mõtles pärast mulluseid Rio olümpiamänge, kas ta esindab rahvuskoondist ka tänavu või mitte. Augusti viimasel päeval algaval EMil on Prantsusmaa ühes alagrupis Poola, Kreeka, Islandi, Sloveenia ja Soomega. Alagrupimängud peetakse Helsingis.

"Olen otsustanud, et mängin sel suvel koondise eest, kuid 2018. aastal puhkan," lausus De Colo. Tagamees on tänavu Euroliigas visanud keskmiselt 20,1 punkti, jaganud 4,1 korvisöötu ning võtnud 3,1 lauapalli. Prantsusmaaga on De Colo EMidelt võitnud kulla, hõbeda ja pronksi.