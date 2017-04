Korvpalliliiga NBA superstaar Carmelo Anthony ning tema abikaasa La La Anthony on lahus.

37aastane kaunitar ja temast viis aastat noorem New York Knicksi täht on kolinud lahku, kuid lahkuminek on allikate väitel olnud rahumeelne. Näiteks käisid Anthonyd sel nädalavahetusel vaatamas oma 10aastase poja Kiyani korvpallimatši.

Miks läksid aga Anthonyd lahku? Väidetavalt on paari suhe juba pikka aega olnud tormiline, kuid Carmelo kesine hoog Knicksis on paari suhtele lisanud tohutult stressi.

Lisaks väitis hiljuti üks New Yorgis tantsijana töötav naine, et oli Carmeloga vahekorras ning ootab korvpallitähe last. Ehkki Anthonyd pole lahutuspabereid veel sisse andnud, pole paarile lähedal seisvate isikute sõnul võimalust, et nad ära lepiksid.