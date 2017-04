Tartu võrkpallimeeskonnas püüab pilke 212sentimeetrine keskblokeerija, kelle pikad käed on ette jäänud ilmselt kõigi meistriliiga ründajate löökidele. See kleenuke noormees on Mart Naaber.

"Füüsiliste näitajate ja pikkuse poolest on ta väga hea mängumees. Alguses trenni tulles oli ta piitspeenike, aga mitu aastat korralikku jõutreeningut on liha luude peale kasvatanud," sõnas Tartu peatreener Oliver Lüütsepp hoolealuse kohta. "Tänu sellele on löögijõudu juurde tulnud ja seetõttu püsib ka tehnika paremini korras."

Kuigi Naaber on Eesti võrkpallikaardil juba mõned aastad keerelnud, siis tegelikult on tema karjäär alles lapsekingades.

Kukesammul aina paremaks