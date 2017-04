Hoolimata imelise teekonna lõpust võivad kõik jääda saavutatuga rahule. "Terve klubi fännidest omanikeni välja saavad olla uhked, aga nagu ma just mängijatele ütlesin, siis nad peaksid rohkem selliseid mänge ja kogemusi tahtma. Nad nõustusid, et seda nad ka tahavad."

Võib olla mõnel teisel päeval oleks mõni veel sisse läinud, aga me saame olla uhked. Teadsime, et see saab raske olema. Kõik kohtumised olid sarnased ning kõik nägid, kui palju me pingutasime. See oli mängijatele uus kogemus ja me andsime endast kõik. Fännid aitasid meid terve kohtumise."