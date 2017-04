Müncheni Bayerni jalgpalliklubi andis teisipäeva hilisõhtul teada, et eilne 2:4 kaotus Madridi Realile lõppes eriti kurvalt Manuel Neueri jaoks, kes murdis lisaajal jalaluu.

Saksamaa koondise väravavaht peab jalgpallist eemal olema vähemalt kaheksa nädalat, ütles Karl-Heinz Rummenigge ajalehele Bild. See tähendab, et Neueri jaoks on hooaeg lõppenud.

Neuer vigastas jalga vahetult enne, kui Cristiano Ronaldo tema selja taha kolmanda palli saatis.

Saksamaa meedia on eilse matši järel täielikult endast väljas, kuna Ungari kohtunikebrigaad, eesotsas Viktor Kassaiga, luges ära kaks suluseisust löödud väravat ja andis Arturo Vidalile vaieldava punase kaardi.

Lisaaja järel kaotas Bayern eilse matši 2:4, kogu seeria aga 3:6.