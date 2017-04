Tartu meeskonna temporündaja Meelis Kivisild tunnistas pärast finaalmängu kaotust Selverile, et eelkõige jäi vajaka just nende endi kahe kõrva vahel. "Esiteks kadus meil servi vastuvõtt ära. Aga üks, mis kindel, on see, et emotsionaalselt vajusime ära," tõi Kivisild välja kaotuse põhjuseid. "Hakkasime nagu ootama midagi. Kui meie põhipommitajal Gunter (Bradley) ei tulnud nii hea mäng täna võib-olla, siis mõtlesime, et ongi kööga. Alati peab sellist lisaemotsiooni ka kuskilt leidma. Juba kolmandast geimist hakkasime väga emotsioonitult mängima."

Kogenud vollemees lisab, et üks võtmemomente võis olla kolmanda geimi napp kaotus. "Geimi lõpud on väga olulised. Siin võib tõde olla küll, et kui oleks selle geimi suutnud ära võtta, oleks seis teine olnud. Aga oleksid ei loe."

Kivisild tunnistab, et kindlaks favoriidiks on nüüd tõusnud Selver. "Muidugi, meil hakkab vaikselt pinge tekkima. 2:0 on seis ja oma kodus oleks lootnud võidu kohe ära võtta. Aga arvan, et võtame end kokku ja reedel nii emotsioonitut mängu enam ei näita."