San Francisco ülikool teatas oma kodulehel, et sinna asub õppima ja korvpalli mängima Eesti noortekoondislane Taavi Jurkatamm.

Käesoleval hooajal Audentese ridades meistriliigas pallinud 204 cm pikkune Jurkatamm kogus 11 mängus keskmiselt 32 minutit, 13,5 punkti ja 7,1 lauapalli. San Francisco (USF) näol pole siiski tegemist eriti tugeva korvpalliülikooliga, näiteks jõuti NCAA turniirile ehk 64 parema sekka viimati eelmisel sajandil, 1998. aastal.

"Meil on väga hea meel, et Taavi meiega liitus," ütles USFi peatreener Kyle Smith kooli kodulehele. "Ta on eesliinimees, kes suudab mängida mitmel positsioonil. Kaitses on ta võimeline tegutsema ka tagamängijate vastu, samuti on hea viskekäega. Ta on FIBA turniiridel tõestanud ennast ka rahvusvahelisel areenil, tema kogemused on meile väga vajalikud."