Naiste tennise valitsejanna Serena Williams (WTA edetabeli 2. koht) teatas eile, et on 20. nädalat rase. Ameeriklanna pressiesindaja sõnul on Williamsi tänavune hooaeg seega lõppenud, kuid Williams ootab 2018. aastal naasmist väga.

35aastane tennisist, kes kihlus mullu ärimehe Alexis Ohanianiga, peaks sünnitama septembris. Praegu pole veel selge, kas paar ootab poissi või tüdrukut.

Tennisemaailm on varemgi näinud naisi, kes teevad karjääris emaks saamise nimel pausi, kuid tulevad seejärel tipptennisesse tagasi. Näiteks belglanna Kim Clijsters võitis pärast oma esimese lapse sündi kolm Suure slämmi turniiri.