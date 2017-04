Tartu võrkpalli meeskonna peatreeneri sõnutsi suudeti finaalseeria esimene mäng võita peamiselt tänu vastase mõnetisele uinumisele ja enda heale emotsioonile. "Vastane lasi meil täna rohkem mängu dikteerida," tõi Lüütsepp välja suurima erinevuse varasemate mängudega. "Eks ise pidime ka natuke paremini mängima - kokkuvõttes vastane täna ilmselt ootas, et saavad vormistada. Kuskil tribüüni all on need medalid peidus, juba mõtlesid, kuidas need kätte saaks. Ootasid võib-olla jah, et tuleb, aga see on alati raske. Meie kasutasime selle olukorra ära, kus nad ei olnud nii head kui varasemas kolmes mängus."

Treener saatis hoolealused platsile lihtsalt sõnumiga: "Meie missioon on jõuda järgmisesse nädalasse. Üks mäng korraga ja kõige esimene eesmärk oli see, et saaksime neljapäeval mängida. Ütlesin, et nautige - isegi kui see jääb viimaseks mänguks, siis nautige nii palju kui saate."

Lüütsepp vangerdas täna mitmete vahetustega, mille taga polnudki niivõrd taktikaline kavalus. "Võib-olla natuke sellepärast, et kogu meeskond oleks kaasatud meie tegevusse. Kõik annavad oma panuse. Olgu see siis mänguline või emotsionaalne. Ega Robini (Valting) ülesanne oli ka seal ainult käed püsti olla ja kõvasti häält teha. Kui kaitses midagi kätte saab, siis see on ainult boonus. Kasutasin kõik mehed ära - oleme üks meeskond. Oleme kõvasti koos selle nimel pingutanud, et siia finaali jõuda." Kolmandas geimis oli Tartu 15:20 kaotusseisust juba geimi ära andmas, kuid olukord pöörati ikkagi enda kasuks. Meeskonna lootsile nautis, kuidas võistkond neil hetkedel kokku hoidis. "Mulle meeldis see, kuidas mehed platsi peal lõpuni olid. Kuidas nad vahepeal üksteist kokku võtsid ja tuletasid lihtsad asjad meelde, mis vaja teha. Seal öeldi üksteisele seda, et vahet pole, mis juhtub - paneme täiega lõpuni."