Õhtulehe sporditoimetus vaatab igal esmaspäeval tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 24. aprilli valik.

Läinud nädala pluss | Pärnu Sadama korvpallimeeskond. Pärnu tiim jõudis suvepealinna hääleka publiku rõõmuks Eesti meistrivõistlustel nelja parema hulka. Kõigi aegade jooksul esimest korda! NSV Liidu aja lõpus osales Pärnu meeskond aastaid Eesti meistrivõistlustel, seejärel vajus seal korvpall varjusurma. Kümmekond aastat tagasi naasis suvepealinna meeskond meistriliiga kaardile, Mait Käbin on seda kõik need aastad vedanud, juba mitmel eelmisel aastal anti veerandfinaalis vastastele kõva lahing ning nüüd mängiti end kindla seeriavõiduga TTÜ üle poolfinaali. Ning on võimalik ka medal võita!

Läinud nädala miinus | BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond. Kalevi Ühisliiga hooaeg oli õnnetu ning eilse, viimase mängu lõpp kui ilmestas kõike seda seitsme kuu jooksul toimunut. Alustati suurte lootustega püsida hooaja 2014/15 kombel pildil ja ehk mängida end ka play-off’i. Kuid potentsiaal realiseeriti ainult üksikutes mängudes ning kui Demonte Harper ja Rain Veideman lahkusid, oli selge, et lõpp läheb väga raskeks. Nappe kaotusi tuli taas palju, kuid need ei rahulda klubi ennastki juba ammu..

Alanud nädala ennustus | 25% on tõenäosus, et Eesti võrkpallimeistrivõistluste finaal Tallinna Selveri ja Tartu Bigbanki vahel ei lõpe sel nädalal. Selleks peavad tartlased veel kaks mängu järjest võitma ning jõudma seisuni 3:3. Arvestades asjaolu, et Eesti tippklubide tase on praktiliselt võrdne, võib eeloleva(te) mängu(de) võimalusi hinnata 50-50. Ehk kokku annabki see seisu 3:3 võimaluseks 25%. Eile seisust 0:3 pääsenud tartlastel on praegu hurraaga tagant tulija eelis, Selveril aga teadmine, et neil pole sel nädalal – neljapäeval ja pühapäeval – peetavates mängudes veel selg vastu seina!