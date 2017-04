Barcelona peatreener Luis Enrique jagas pärast Real Madridi alistamist ohtralt kiidusõnu Lionel Messile.

Messi sai Barcelona 3:2 võidumängus kirja kaks tabamust, nende hulgas ka 92. minuti võiduvärava. Argentiina koondislane jõudis ka märgilise tähiseni, kui lõi Barcelona särgis 500. värava.

"Ta on läbi aegade parim jalgpallur ning ma olen vaadanud palju jalgpalli ja näinud väga palju videosid," kiitis Enrique Messit. "Ta lõi Barcelonas juba 500. värava ja see on kõikide fännide suur rõõm, et ta mängib just meil. Klubi on aastaid imeline olnud, aga Messi moodustab ajaloost väga olulise osa."