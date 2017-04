Jalgpalli Inglismaa meistriliigas alistas tabeliliider Londoni Chelsea koduväljakul 4:2 Southamptoni.

Sinised - sääraselt Chelseat kutsutakse - tabamused said enda nimele Eden Hazard, Diego Costa (2) ning keskkaitsja Gary Cahill. Muide, Costa avaväravale andis resultatiivse söödu Cesc Fabregas, kes on nüüd Inglismaa kõrgliigas andnud 103 tulemuslikku passi - sellest rohkem on Premier League'is suutnud vaid Ryan Giggs (162).

Pühakute - nii fännid Southamptonit kutsuvad - avatabamuse sai enda nimele endine Chelsea poolkaitsja Oriol Romeu. Hispaanlase jaoks oli tabamus seda märgilisem, et viimati oli ta Premier League'is resultatiivne 507 päeva tagasi. Lõppskoori vormistas Ryan Bertrand, kes on samuti varem Chelseas mänginud.

Liigatabelis jätkab Chelsea liidrina, nende edu lähima jälitaja ja linnarivaali Tottenham Hotspuri ees on seitse punkti, kuid Spursil on üks mäng vähem peetud.