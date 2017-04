Stuttgardi tenniseturniiri korraldajad ei teinud valesti, kui jätsid magusasse õhtusesse programmi kvalifikatsioonist alustanud Anett Kontaveiti mängu maailma kuuenda reketi Garbine Muguruzaga. Publik sai etendust kogu raha eest.

WTA esindaja intervjueeris pärast kohtumist Kontaveiti otse väljakul. "See on kindlasti mu elu parim võit," alustas 21-aastane eestlanna. "Olen väga õnnelik, et suutsin selle mängu võita. Vastane tegutses esimeses setis väga hästi, mina seevastu olin närvis. Siis sain ennast käima ja teine sett kulges juba võrdselt."

Eelmisel turniiril Bielis oli Kontaveit jõudnud finaali. Ta põhjendas edusamme lisandunud enesekindluse ja suure mängupraktikaga.

Edasi viitas intervjueerija väljaku kõrval seisvale punasele iludusele, autole Porsche, mille saab turniiri võitja, ja küsis, kas Kontaveit tahaks endale seda autot? "Ikka, kellele ei meeldiks," vastas eesti piiga naerdes.

Pressikonverentsil märkis Kontaveit, et oli lõpuni mängus sees ja võitles iga punkti eest ning see aitaski mängu kolmandas setis enda kasuks pöörata.