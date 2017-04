Lennukompanii kuulutab klientide arvu suurendamiseks välja soodustuse ärimeestele. See seisneb selles, et nad võivad oma naise tasuta kaasa võtta. Pakkumisel on menu – reisijate arv suureneb tunduvalt. Mõne aja pärast saadab kompanii ärimeeste abikaasadele ankeedi, paludes väljendada oma arvamust niisuguse reisi kohta. Enamik ankeetidest tuleb tagasi peaaegu ühesuguse tekstiga: "Ma ei tea, millist lennureisi te mõtlete, kuid ilmselt olete ankeedi saatnud valel aadressil, sest ma pole kusagil käinud."