Maailma jalgpalli katuseorganisatsiooni portaal FIFA.com avaldas eksklusiivintervjuu Eesti koondise peatreeneri Martin Reimiga.

Intervjuus vaadatakse tagasi Reimi tolleaegsele Euroopa rekordile – koondise särgis käis praegune peatreener väljakul 157 korral. "Mul õnnestus mängida väga kaua aega suurte vigastusteta," ütles ta. "Loomulikult polnud Eestis ka mängijate arv nii suur, mistõttu oli rahvuskoondisesse pääs veidi lihtsam kui näiteks Saksamaa või Inglismaa koondiste puhul."

Martin Reim. (Toomas Tatar)

Tänaseks on saja mängu tähiseni jõudnud mitmed Eesti koondislased, nende seas Ragnar Klavan. "See annab enesekindlust kogu meie kaitsemängule, kui tema meeskonnas on," kiidab Reim koondise kaptenit. "Nii Eesti mängijate, treenerite kui ka fännide jaoks on see, et ta Liverpoolis mängib, väga suur asi."