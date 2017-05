Thomas van der Mars ja Aivar Kuusmaa. Teist mängu järjest tuli Rapla juba esimestest sekunditest peale tunduvalt näljasema ja enesekindlamana. Kui eelmises mängus tõmbas tuurid üles Martin Paasoja, siis seekord oli selleks meheks Thomas van der Mars. Sisuliselt eksimusteta mänginud hollandlast ei saanudki tartlased lõpuni kinni. Lisades veel tunduvalt loogilisem mängupilt, lihtsamad korvid ja Rasham Suareze mõned hullud visked, pole kahtlustki, et Kuusmaa on oma meeskonna vormi õigeks ajaks viimase peale timminud.

Raplas! Linnapiirile jõudes tervitavad plakatid sõnumiga "MÄNG TÄNA", veidi edasi liikudes võib näha nii mitmegi majapidamise lipuvardas Rapla korvpallimeeskonna punast lippu. Kolmveerand tundi enne kohtumise algust ei paista spordihalli lähistel ainsatki parkimiskohta. Saali jõudes on vabaks jäänud vaid Tartu fännidele mõeldud üksikud tribüüniread. Väiksemad korvpallihuvilised täitsid juba vahekäigu trepid. Sellega on kõik öeldud.

3. Kas tartlased said vibrast üle?

Ei! Gert Kullamäe teatas pärast avamängu kaotust, et mõned mehed põlesid vaimselt läbi. Nimesid ei nimetatud, kuid võib arvata, et peamiselt käis jutt Janari Jõsaarest ja Mandell Thomasest, kes kahepeale vaid 8 punktiga panustasid. Sugugi rõõmustavam ei olnud ka pilt Raplas, kui avapoolaja saldo oli 2. Neljandal veerandil saadi paar korvi lisaks, kuid sellega asi piirdus. Mõlema mehe hooaja keskmine punktisaak on üle kümne, nii et Jõesaare ja Thomase panusest tunnevad tartlased kahtlemata puudust.

4. Kes olid mängu paremad?

Thomas van der Mars, Rapla liider vedas meeskonna korralikult käima, visates kaheksa esimest punkti. Kuivõrd võõrustajate kolmesed täna enam nii hästi ei kukkunud, oli hollandlane mees, kes aitas pea ilmeksimatult korvi alt skoori kasvatada. Esimesed 21 punkti väljakult kordagi eksimatult toonud Marsi arvele kogunes lõpuks 22 punkti ja 10 lauapalli. Sealjuures visked väljakult 9/8 ja vabaviskejoonelt 7/6.

Venky Jois. Kui Tartul oli üldse keegi, kes neid avapoolajal natukenegi mängus hoidis, oli see tema. Austraallane pole teadupärast just maailma kõige tehnilisem mängija, kuid võitluslikkusega hankis nii mõnegi palli, mille seejärel punktideks realiseeris. Teisel poolajal keerati temagi, nagu kogu Tartu, kraanid lõplikult kinni.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Rapla asjad sujuvad ning samasuguse duhhiga tuleks ka edasi panna. Kui mehed suudavad kahe jalaga maa peale jääda, siis on siin seerias kõik nende endi kätes.

Tartul tuleks mängulise poole pealt eelkõige juurde panna rünnakul. Kuid tartlaste suurim murelaps on hetkel kinni peas. Mängust puudub igasugune sära ning neile omases meeskondlikkusest pole siin seerias juttugi olnud. Gert Kullamäe esimene ülesanne saab olema taastada meeste usk.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

