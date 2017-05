Jalgpalli Meistrite liiga esimeses poolfinaalis kohtuvad kaks klubi, kes on enne tänast viimasel viiel aastal omavahel madistanud lausa 24 (!) korda. On ilmselge, et Madridi linnarivaalidel Realil ja Atleticol on teineteist võimatu üllatada.

Reali ja Atletico 24 kohtumises hoiab õrna edu esimene: Madridi kuninglik klubi ning 11-kordne Euroopa meister on võitnud üheksa kohtumist, kaheksa on jäänud viiki ning Atletico on võidurõõmu tundnud seitsmes matšis.

Nagu on veidi oma võlu kaotanud Hispaania El Clasico ehk Reali ja FC Barcelona vaheline mõõduvõtt, pole ka Madridi derbi enam nii meeli köitev kui varem. Real ja Atletico kohtuvad lihtsalt nii tihti.

Meistrite liiga võit viiks Simeone Atleticost?