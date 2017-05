Sydney olümpiavõitja Erki Noole arvates pole Euroopa kergejõustikuliidu eeldataval otsusel kõik senised rekordid kehtetuks muuta eriti mõistlik.

"See on emotsionaalselt natuke libe tee," ütles Nool Õhtulehele. "Lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et kui keegi küsib, kui palju on maailmas kaugust hüpatud, siis ütled ikka - Bob Beamon 8.90."

Ta lisab: "Või kui Jonathan Edwards hüppas 18.29, siis kuidas on niimoodi on, et maailmarekord on 18.29? Samal ajal kui Euroopa rekord on näiteks 2018. aastal hüpatud 17.40.