Näiteks polnud mitte ükski pallur varem löönud kahes järjestikuses Meistrite liiga play-off mängus vähemalt kolme väravat, Ronaldo aga tagus kolm palli ka veerandfinaali korduskohtumises Müncheni Bayerni võrku. Üleüldse oli üleeilne kübaratrikk Ronaldo Meistrite liiga karjääri seitsmes, millega jagab ta Lionel Messiga esikohta. Küll aga kuulub ainuisikuliselt Ronaldo nimele maailma mainekaima klubisarja play-off faasis löödud tabamuste rekord, milleks on nüüd 52. Kokku on ta sarjas sahistanud 103 korda, seejuures kuus hooaega järjest vähemalt kümnel puhul.

Ronaldo puhul räägime mehest, kes skoorib nii parema kui vasaku jalaga ning on fantastiline ka õhus. Viis, kuidas ta suudab mõlema jalaga palli kontrollida ja kiirus, mida ta arendab… Ta lõi just 32aastasena Meistrite liiga poolfinaalis kübaratriki. See oli fenomenaalne esitus!"

Ronaldo ise jäi aga pärast vaimustavat õhtut tagasihoidlikuks. "See oli täielik meeskonna võit," lausus ta vahetult pärast mängu välismeediale. Just meeskondlikult head esitust kiitis ka Reali peatreener Zinedine Zidane, kellelt küsiti pressikonverentsil muuhulgas, kas Ronaldo heade Meistrite liiga esituste (viimase kolme mänguga kaheksa väravat) taga on regulaarne Hispaania kõrgliiga mängude vahelejätmine?

"Ma ei tea, kas asi on vaid selles," vastas prantslane. "Cristiano ongi eriline oma skoorimisoskuse pärast. Puhkus on oluline ja ta teab seda isegi. Pealegi ei puuduta väsimus vaid seda hooaega, vaid on aastatega akumuleerunud."

BOSS: Cristiano Ronaldo lõi Atletico Madridi võrku kolm vastuseta palli ja tassis Reali finaali lävele. (OSCAR DEL POZO)

Kui pisut mängust rääkida, siis Reali ülekaal oli lisaks skoorile ilmne ka platsil. Atletico oli kogu kohtumise, eriti avapoolaja, vältel hädas rünnakute ehitamisega ning veetis suurema osa ajast pallita (pallivaldamine 61 – 39% Reali kasuks). Tõsi, viimane fakt pole Atletico peatreeneri Diego Simeone käekirja arvestades üllatav, kuid Atletico hambutust ilmestab pealelöökide arv. Atletico sooritas 90 minutiga ainult neli pealelööki Reali 16 vastu, neist neljast läks raamide vahele kõigest üks (Realil kaheksa). Kaitses said aga saatuslikuks mõned individuaalsed eksimused.

Ronaldo arvates pole tolles vastasseisus asjad veel lõplikult selged. "Meil on hea eduseis, aga edasipääs pole veel kindel," lausus portugallane poliitkorrektselt. "Atletico on väga tugev sats. Nad ei jõudnud poolfinaali õnne läbi, peame järgmisel kolmapäeval korralikult keskenduma."

Simeonegi usub, et Reali fännidel pole veel mõtet lennupileteid finaalipaika Cardiffisse ära osta. "Jalgpall on imeline mäng ja kõike võib juhtuda. Usun, et meil on veel võimalus finaali pääseda. Ütlesin mängijatele, et peame tänase (teisipäevase – toim.) mängu unustama, taastuma ja pidama kõigepealt laupäevase liigamängu.

Finaali pääsemine on väga-väga raske ülesanne, aga vutis võivad sellised asjad juhtuda. Pole kahtlust, et üritame viimase hetkeni. Proovime järgmisel nädalal teha midagi võimatut, aga oleme Madridi Atletico ja selleks suutelised."