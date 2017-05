Jalgpalli Meistrite liiga poolfinaali avamängu Monaco - Torino Juventus vaieldavaim hetk saabus teisel poolajal, kui Itaalia klubi mängija Giorgio Chiellini äsas õhuvõitlusse asudes küünarnukiga Radamel Falcaole ja sai kollase kaardi. Mõnigi spetsialist nõudis veterankaitsjale punast!

Telekanali BT Sport poolt eksperdiks kutsutud Inglismaa koondise endine peatreener Glenn Hoddle pakkus, et Chiellini oli hispaanlasest vilemehelt Antonio Mateu Lahozilt kõigest kollast saades õnnega koos. "Kui kohtunik nägi seda olukorda, siis ma ei mõista, miks ta ei näidanud punast kaarti, sest Chiellini teadis täpselt, mida ta teeb. Küünarnukk liikus sihilikult vastase poole, see on punane. Me ei taha mängus niisuguseid asju näha," põhjendas Hoddle.

Ent Chiellini jäi väljakule ja Juventus tegi Meistrite liigas kuuenda nullimängu järjest.