Juventuse vanameistritele pole Euroopa jalgpalli Meistrite liigas väravaid löödud kuus mängu järjest. Kaks korda hoiti nulli peal Lionel Messi ja Barcelona, kolmapäeval jäeti pika ninaga ründetalentidest pakatav Monaco.

Poolfinaali avamatšis võõral väljakul saavutatud 2:0 või tähendab, et Itaalia meeskond on sisuliselt ühe jalaga finaalis. Püüdsime Eesti koondise abitreeneri Janno Kivisilla abil Juventuse saladust veidi lahti muukida.

Kogemus ja tarkus on sõnad, mida Kivisild kõige enam rõhutab. Peatreener Massimiliano Allegri on leidnud jalgpallurid, kes on võimelised mängima üht kõige ideaalsemat kaitseformatsiooni, millele omakorda saab ehitada kiire ja efektiivse rünnaku.

Gianluigi Buffon (paremal) ja Leonardo Bonucci. (FRANCK FIFE)

Lühidalt saatis Juventus Monaco vastu väljakule väravavahi, viis kaitsjat, kaks kontrollivat poolkaitsjat ja kolm ründajat. Võtmerolli kerkivad nn äärekaitsjad, kes tegelikult ka rünnakul kandvat rolli omavad.