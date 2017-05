Märtsis peetud Argentiina ja Tšiili vahelises kohtumise järel kohtuniku solvamise eest nelja mängulise keelu teeninud Lionel Messi karistus tühistati.

Maailma üks paremaid vutimehi otsustas karistuse edasi kaevata ning täna võeti see FIFAs arutluse alla. Tähtsad ninad leidsid, et Messi käitumine oli lubamatu, kuid tõendid pole piisavad. Samuti tühistati 10 000 Šveitsi franki suurune rahatrahv.

Argentiinlasel jäi vahele üks rahvusmeeskonna kohtumine, kui jäädi 0:2 alla Boliiviale. Küll aga saab Messi nüüd kaasa teha järelejäänud kolmes kohtumises Uruguai, Venetsueela and Peruu vastu, püüdmaks kohta 2018. aasta MM-finaalturniiril.

"Ei leidnud piisavalt tõendeid, et karistus jõusse jätta," seisis FIFA teates. "Siiski ei vähenda see meie soovi juurutada austust kohtunike vastu, mis on jalgpalli äärmiselt tähtis."