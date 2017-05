Anadolu Efesi ääremängija Cedi Osman rääkis pärast Euroliiga veerandfinaali kaotust oma tulevikust, mis on tugevalt seotud NBAga.

"Mul on omad eesmärgid. Tahan minna NBAsse ja seal mängida," sõnas 22aastane türklane. Unistus ei paista sugugi kaugelt olevat, et sest suurt huvi on Osmani vastu üles näidanud Cleveland Cavaliers.

"Oleme Cedi suhtes väga elevil. Ta on mängija, kellel on kõik head küljed olemas. Osman on Tristan Tompsoniga vägagi sarnane," ütles Clevelandi meeskonna peadirektor David Griffin.