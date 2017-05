Kalev/Cramo pikem pink. Enne seeriat oli selge, et Kalev/Cramo on selge favoriit, kuid ootuspäraselt tekkisid omad võimalused Pärnulgi. Kõige lähemal oldi valitseva meistri karistamisele esimeses mängus. Mida minut edasi, seda raskemaks suvepealilastel läks. Kolmanda mängu teine poolaeg kaotati 52:25.

"Kolm mängu korraliku pusimist," jagas Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak konkurentidele kiitust. "See on juba klassika, kõik teavad, et Kalev/Cramo pärast rahvusvaheliste sarjade lõppu teeb power´i laagri ja meil on tihtipeale poolfinaalseeriad väga rasked."