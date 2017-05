Kogu seeriaga jääb kolmestekahur aga üldplaanis rahule. "Kripeldama jääb esimene mäng. Cramo pakkus seda mängu. Oleks võinud ära võtta - oleks palju huvitavam olnud.Aga võib rahule jääda, arvestades, et meil on vigastusi ka päris palju. Hindeks paneks: neli."

"Arvan küll, et me väsisime," võttis Hallik tänase mängu kokku. "Kõik visked oli esirõngasse, jaks sai otsa. Eks Cramo pani teise käigu sisse ka."

Ta lisab: "Pink on (Cramol) pikem, jõudu kogemusi ja kõike natuke rohkem. Aga me tegime ka päris hea mängu."

Uuest Kalev spordihallist on Hallikul vaid head emotsioonid. "Väga-väga ilus on," teatas keskmängija. "Just mõtlesin, et tahaksin siia tagasi mängima tulla, aga kahjuks sai Cramoga seeria läbi. Aga väga hästi on tehtud. Ainult korvid ei võtnud täna palle vastu miskipärast."