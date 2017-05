See on juba klassika, kõik teavad, et Cramo peale rahvusvaheliste sarjade lõppu, juba Kuusmaa aegadest, teeb power´i laagri. Tihtipeale on meil poolfinaalseeriad sellepärast väga rasked olnud.

Üks aasta me seda ei teinud, oli poolfinaalseeria väga kerge, aga meistriks tuli hoopis Tartu. See on juba sisse kujunenud rutiin ja ebausk ka. Praegu (kolm korda üle õla sülitades) on läinud kõik plaanipäraselt."

Ta lisab, et päris laitmatut ettevalmistust siiski ei saanud. "Me ei jõua ideaalsesse vormi. Meil jäi Ühisliiga hooaja lõppu ja poolfinaalide alguse vahele liiga vähe aega. Laager kestis reaalselt ainult neli päeva, tavaliselt teeme ikka pikemalt. Aga abiks ikka."

Teise poolfinaalpaaris on Varraku sõnul asjad keerulised. "Täiesti kahetised tunded. Kui vaadata üle-eilset mängu, siis tekib küsimus, kuidas Tartu üldse kaks-null taha jäi? Minu arust nad tegid seal ühe hooaja parema mängu.

Aga kui vaadata kahte esimest mängu, siis tundus jällegi, et Tartul polegi varianti. Nii et ei oskagi midagi arvata. Meie huviga ootame, et nad ruttu ära lõpetaks - saaksime valmistuma hakata."

Keda Kalev/Cramo finaalis eelistaks? "Mõlemal on omad plussid-miinused," vastas Varrak. "Ühest küljest oleks huvitavam, kui Rapla segaks kaarte ja lööks Cramo-Rocki vastasseisu finaalis sassi. Teisest küljest ma pole päris kindel, kas see on kõige kasulikum. Klassikaline Tartu-Tallinna vastasseis on ka huvitav."

Kuigi Cramo finaalmängud on juba Saku Suurhalli broneeritud, siis peatreeneri sõnul on uuenenud Kalevi spordihall igati mõnus. Läbirääkimised käivad, et tuleval hooajal oma mängud seal pidada.

"Arvan, et väga kift," ütles Varrak värskenduskuuri läbinud korvpallipühamu kohta. "Natuke võiks siin rohkem ruumi olla, aga sain aru, et muinsuskaitse ei lubanud halli laiendada. Muidu rahvas on ilusti lähedal. Publik tekitab kindlasti suurema emotsiooni kui Saku Suurhallis.