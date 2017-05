Eesti jalgrattur Rein Taaramäe avaldas pühapäeval Tartu Jooksumaratonil triumfeerinud keenialase Ibrahim Mukunga Wachira vastu suurimat imetlust.

"Ma tunnen end tõelise mökuna, impossible is nothing," sõnas Taaramäe enda Facebooki postituses. "Elu on hea ja enamjaolt oleme kõik liiga mugavad "jala ei käi ja vett ei joo".

Ibrahim Mukunga Wachira läbis poolmaratoni distantsi uue rajarekordiga - 1:13.23. Teisena finišeerinud Roman Fostit edestas ta üle nelja minuti.