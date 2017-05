Finaalis jäädi võitjaks tulnud Leedust (kes võitis Rio OMil B-finaali) maha siiski rohkem kui 20 sekundiga. Killing tõdes, et teiseks tugevaks sõiduks paatkonnal enam jõudu ei jagunud. „Tegime vahesõidus tugeva esitluse ning finaalis jäi toorest jõust puudu. Koostöös puudus voolavus ning võib-olla püüdsime ka liiga üle,“ ütles peatreener sõudeliidu kodulehele.

Olümpiamängude neljas pronksimees Andrei Jämsä taastub seljavigastusest. Koos Taimsooga istusid paadis Sten-Erik Anderson, Joosep Laos ja Kaur Kuslap. Treener Matti Killing seadis eesmärgiks seitsme paatkonna konkurentsis mitte viimaseks jääda ning see laupäevases vahesõidus tšehhide ees saadud neljanda kohaga ka täideti.

Eilset B-finaali domineerisid meie mehed aga täielikult ning said ligi kümme sekundit parema aja kui päev varem. Killing jäi seekord esitusega väga rahule: „Võtsime sõitu mõistusega, jagasime jõudu ühtlaselt. 500 meetri aegade kaupa vaadates on näha, kui täpselt tegutsesime. Meestel on potentsiaali sõita finaalitasemel.“