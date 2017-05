Euroopa paremaid korvpallureid, kindlasti kõige maagilisemate söötude autor Miloš Teodosic avalikustas kodumaa meedias, et abiellub tänavu.

Serbia kossumehe väljavalitu on näitleja Jelisaveta Orašanin. "Mõistan, et meedia tunneb meie vastu huvi, sest me mõlemad oleme tuntud inimesed. Rikun sel korral oma põhimõtet eraelust mitte rääkida. Jah, abiellume sel aastal. Loomulikult oleme õnnelikud. Aga me ei kavatse sellest rohkem rääkida. Meil on isiklik elu ja soovime, et meedia austaks seda," rääkis Teodosic portaalile Novosti.rs