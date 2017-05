Tänavu Lubini Cuprumiga Poola võrkpalli kõrgliigas kuuendaks tulnud Robert Täht tuleval aastal väga suure tõenäosusega enam samas meeskonna ei mängi. "Nii palju saan öelda, et täna läks action´iks," sõnas Eesti koondise nurgaründaja, soostumata siiski potentsiaalset kosilast avaldamast. "Mul on vaja saada veel Cuprum nõusse. Klubi president pole väga vaimustuses sellest, et ma lahkun." Kuivõrd Tähel on üks aasta veel lepingut alles, pole meeskonna vahetamine niisama lihtne. "Olukord on keeruline. Mind tuleb sealt välja osta. Ilmselt väga väike see summa pole," kirjeldas vollemees praegust seisu. "Aga olen sellega arvestanud."

23aastane tartlase sõnutsi on kosilasi mitu ning välistatud pole ka samas liigas jätkamine. „Paari klubi poolt on tulnud initsiatiiv, et nad tahavad mind endale. Kaks klubi on Poolast." Cuprumis jätkamine kõne alla ei tule: "Seal ma ei taha teatud põhjustel jätkata."

Täht on mõlemad piiri taga veedetud aastad mänginud rahvuskoondise peatreener Gheorghe Cretu käe all, kes aga samuti Lubinist hooaja lõpus lahkus. Kas digonaalründaja järgneb tuttavale lootsile? "Pole veel päris kindel, mida Gianni (Cretu) teeb. Aga see pole kindlasti mu eesmärk, et peaksin temaga kindlasti koos edasi liikuma. Temaga oleks lihtsalt teatud mõttes mugav, sest tean täpselt mida ja kuidas ta tahab. Samas miks mitte ei võiks olla ka väike vaheldus treeneri osas. Olen puhtalt ainult Gianniga kaks aastat jutti koostööd teinud. Võib-olla keegi teine suudab veel midagi sellist juurde anda, mis mind edasi aitaks." Cuprumi aastad tõstsid enesekindlust "Läksin sinna pingimehena. Poole aasta pealt edutati mind põhikoosseisu ja jäin sinna viimaseks 10 mänguks," meenutab Täht hooaega 2015/16. "Järgmisel hooajal olin juba koguaeg põhimees. Usun, et tegin sammu edasi igas mõttes." Nüüd tunneb aga 23aastane võrkpallur, et on aeg edasi liikuda. "Tahan sealt ära minna sellepärast, et muidu tundub nagu jääksin toppama. Tahaksin midagi uut proovida. Teistmoodi teha."