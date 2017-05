Eesti meistrivõistlustel esimest korda finaali jõudnud Rapla korvpallurite laupäevast vägitegu iseloomustasid kõige paremini meeskonna ühe tugitala Martin Paasoja õnnepisarad. Tagamängija pidi ennast pikalt koguma, kuni suutis ajakirjanike küsimustele vastata. Poolfinaalseerias Tartu Ülikooli vastu igas kohtumises kahekohalise punktisummani jõudnud Paasoja oli eilseks juba rahunenud, aga saavutus ei lähe veel niipea meelest. “Emotsioon on vaibunud, aga aeg-ajalt tulevad pildid silme ette. Need on väga mõnusad hetked. Nii mängijate kui poolehoidjate jaoks hakkab vaikselt kohale jõudma, millega hakkama saime,” rääkis 24-aastane Paasoja pärast seda, kui Rapla Avis Utilitase pallurid olid jõudnud Kuremaa järve äärde laagerdama. Tiimikaaslased lõid lihtsalt tantsu ja naersid, aga Paasojale paistis seeria võitmine eriliselt korda minevat. Miks nii?

“Olen siin olnud juba 2012. aastast ehk teistest pisut kauem. Laupäevane emotsioon väljendas mu inimlikku eripära ja seda, kui palju saavutus mulle korda läks. Nii muidugi pole, et teised oleks võidust vähem hoolinud kui mina – nad näitasid seda lihtsalt teistmoodi välja,” selgitas ta.

Hoolimata faktist, et klubi eestlastest tuumikust (lisaks Paasojale ka Indrek Kajupank, Sven Kaldre, Oliver Metsalu ja vigastatud Kristjan Voolaid) pole keegi Rapla kandist pärit, on nad linnakeses “omadeks” saanud. Võeti kohe omaks “Sain aasta-aastalt aina rohkemate Rapla inimestega tuttavaks ja paljude siinsete elanikega on põhjust pikemaid jutte maha pidada. Tundsin, et mind võeti Raplaks kohe omaks ja mina samamoodi neid. Ise olen pärit Hiiumaalt ja minu kodukant on Raplaga sarnane,” meenutas omal ajal Eesti noortekoondiste liidrite sekka kuulunud tagamees. Lõpusirgel olev hooaeg on 191 cm pikkuse Paasoja jaoks olnud selgelt karjääri parim. Tohutut arenguhüpet pole ta enda sõnul teinud üheski elemendis, aga lõpuks on täitunud kauaoodatud eesmärk – Paasoja on saanud stabiilsemaks. Oma osa on selles ka vigastuste vältimises, tõuke andis ka Eesti koondise tähtsates kohtumistes platsile pääsemine. “Koondis andis eelkõige juurde enesekindlust, et saan sellisel tasemel hakkama. Treeningutel oli vaja mehe eest väljas olla ja kogu paketi sain klubihooajaks kaasa võtta.” Nii mängujuhi kui viskava tagamängija positsioonil tegutsev Paasoja andis ninanipsu neile, kelle arvates pole Rapla-taolises klubis võimalik edasi areneda. Nagu selgus, siis kevadeks ei olnud Rapla ja igipõlise finalisti Tartu mängijatematerjalis enam suurt vahet – pealegi suutis meeskonna loots Aivar Kuusmaa Tartu kolleegi Gert Kullamäe taktikaliselt üle mängida. Finaal on boonus Paar päeva on raplakatel võimalik Kuremaal vaimselt ja füüsiliselt taastuda, reedel hakkab nelja võiduni peetav finaalseeria suurfavoriidi BC Kalev/Cramoga. Paasoja sõnul ollakse kullamängude eel mõneti kummalises seisus. Ühelt poolt on kogu pinge kalevlaste peal, teisalt soovib Rapla tiitlikaitsjale korralikult vastu hakata. Võimsat tunnet pole mõtet ju rikkuda.