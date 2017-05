Briti tipprattur, kolmekordne Tour de France'i võitja Chris Froome (Team Sky) elas täna hommikul treeningul üle hirmsa hetke, sest jäi auto alla.

"Mulle kõnniteele järgnenud kannatamatu autojuht rammis mind äsja meelega. Õnneks on minuga kõik korras, kuid rattaga mitte. Auto sõitis edasi," kirjutas Froome Twitteris ja lisas sinna pildi oma kannatada saanud kaherattalisest. BBC andmetel teatas Froome Lõuna-Prantsusmaal juhtunust ka politseile.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay 🙏 Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo