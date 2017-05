Jalgpalli Meistrite liiga finaali pääses esimesena finaali Torino Juventus, kes alistas kahe mängu kokkuvõttes Monaco 4:1. Itaalia klubi väravavaht Gianluigi Buffon aga sõnas, et töö pole veel tehtud.

"See sai tõeks - jõudsime finaali," sõnas legend pärast mängu. "See oli uskumatult raske, isegi esimeses mängus saadud 2:0 võiduga. Kui oleksime kohtumisele läinud vastu mõtlemisega, et oleme juba finaalis, lõppresultaat oleks erinev."

Cardiffis mängitav finaal on Buffonile kolmas, kuid seni tal võitu pole. "Jõudsime Cardifisse, aga ma ei saa öelda, et see oli meie eesmärk. Lihtsalt finaali jõudmine ei tähenda midagi, sest tahame Meistrite liiga ka võita," kinnitas 39aastane jalgpallur.

"Ma olen väga õnnelik ja väga heas vormis. Meil on suurepärane meeskond ja tiimikaaslased on fantastilised. Tänu neile jõudsime finaali. Kõik arvasid, et eelmine Meistrite liiga finaal oli minu viimane ning pean tunnistama, et olin samal meelel. See aasta aga näitab, et kui vaeva näha, siis unistused saavadki tõeks," rõõmustas Buffon.