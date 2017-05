Meeste maailma esireketi Andy Murray sõnul saab võistluskeelu alt vabanenud Maria Šarapova turniiridele vabapääsmeid turniiride korraldajate lootuses meelitada kohale rohkem publikut.

Venelanna vabanes eelmise kuu lõpus 15kuulisest võistluskeelust ning kindlustanud juba wildcard'i neljale turniirile. Eile ilmnes, et ka vahetult enne Wimbledoni turniiri toimuv Birminghami Aegon Classic plaanib ühe vabapääsme Šarapovale anda.

Turniiride korraldajad ja Šarapova ise on saanud teistelt tennisistidelt kõva kriitikat. Üheks valjuhäälsemaks vastaseks on britt Murray, kelle arvates mõeldakse finantsilisele kasumile.

"Turniirid teevad seda, mis nende arvates müüb kõige rohkem pileteid, paneb meedia kihama ja toob inimesed vaatama," ütles Murray BBC-le. "Olen kindel, et Birminghami korraldajad nägid, milline meediatorm venelanna ümber käib ja nad otsustasid, et see on nendele kõige parem. Aga olen kindel, et see tekitas väga vastuolulisi arvamusi.

Arvatavasti polnud arutelud Šarapovale wildcard'i andmise osas väga pikad. Ilmselgelt nad tegid otsuse, mis toob turniirile kõige rohkem kasu, aga nad ei mõelnud otsuse kaudsetele mõjudele."